- Парковочные зоны обозначаются белой краской с силуэтом самоката. Площадь парковки, обозначенной разметкой, в среднем составляет четыре квадратных метра и вмещает до 10 шеринговых самокатов. Нанесение разметки поможет горожанам легко определить место, где можно оставить электросамокат, не создавая помех для пешеходов и транспорта, - отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что на первом этапе разметку нанесли на проспектах Достык и Абая, на улице Гоголя и других.Ранее власти подписали меморандум о сотрудничестве с операторами сервиса аренды. В рамках него возможную скорость транспорта снизят и в ряде парков запретят кататься для безопасности пешеходов. На сегодня в аренду предоставляют около 15 тысяч электросамокатов.