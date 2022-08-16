«Казгидромет» дал консультативный прогноз погоды на осень. В сентябре и октябре на большей части страны температура воздуха прогнозируется выше нормы на один - два градуса. И ноябрь ожидается тёплым на большей части республики. Около нормы лишь - в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской, в северной половине Павлодарской областей. Количество осадков в первые два месяца осени в сентябре и в октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны предполагаются около климатической нормы.