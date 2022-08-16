По данным «Казгидромета», 17 августа в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На юге - чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днём прогнозируют сильную жару до 35 градусов. Обширный Северо-Западный антициклон обусловит погоду без осадков и постепенное понижение температурного фона.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
