Расследование жестокого убийства молодой девушки завершено в Атырау

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Около 22:00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Поиском девушки занялись сотрудники ДЧС. Позже выяснилось, что её похитили и убили. Полицейские задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания. Их подозревают в убийстве и краже.

4 декабря поиски Яны приостановили в связи с заморозками. Тело девушки искали 44 дня, об этом сообщила Динара Смаилова на Instagram-странице #НеМолчиKZ. В фонде также сообщили, что на днях следствие по уголовному делу завершено. В настоящее время фигуранты дела знакомятся с материалами досудебного расследования.

– Мама Яны нашла её дневник и выяснила личность того человека, с которым она общалась в день пропажи. Задержанные дали признательные показания, у следствия есть неопровержимые доказательства того, как они убили Яну и как сбросили тело в реку. Но Яну так и не нашли, маме помогали с подсказками даже несколько медиумов. Следствие завершилось и после ознакомления сторон дело передадут в суд, - сообщили в фонде #НеМолчиKZ.

По словам общественников, поиски тела Яны Легкодимовой возобновят после улучшения погодных условий.



