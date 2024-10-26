Хочу похоронить ребеночка: мать жестоко убитой девушки из Атырау обратилась к общественникам

23-летняя Яна Легкодимова пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома №11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже выяснилось, что девушку похитили и убили. Полицейские Атырау сообщили, что задержали двоих подозреваемых 24 и 25 лет. Их водворили в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, злоумышленники убили девушку, а тело выбросили в реку Урал. Её ищут.

Мать Яны Легкодимовой Галина обратилась к общественникам фонда «НеМолчи.KZ». Женщина рассказала, что Яна родилась в селе Чапаево Западно-Казахстанской области. Закончила с отличием школу и поступила в университет на грант в Атырау. Тогда мама и Яна переехали из ЗКО в Атырау. Девушка закончила университет, потом получила степень магистра и работала в Атырауском Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте. И она собиралась поступать в аспирантуру, занималась научной деятельностью, защищала проекты, успешно сдала знание казахского и английского языка.

По данным правозащитников, в тот день, 18 октября, мама была в командировке. Утром 19-го не смогла дозвониться до Яны. Оказалось дома свет остался включенным, а Яна вышла из дома без верхней одежды, без зарядки и без наушников. Начались поиски. Дома мама нашла дневник Яны, где девушка писала, с кем общалась, и предположила, к кому Яна вышла вечером 18 октября.

– Тело Яны пока нет. Мама Яны говорит: «Мне уже ничего не поможет, но хочу просто похоронить ребёночка и наказание максимально для этих нелюдей», - отметили общественники.

В фонде сообщили, что будут искать адвоката для мамы Яны, чтобы все вопросы в досудебном следствии и на суде закрывал он. Следствие будет долгим.