В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырау продолжается громкий судебный процесс по делу об убийстве Яны Легкодимовой. На скамье подсудимых двое: Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Их обвиняют в убийстве и уничтожении имущества.

Рассмотрение уголовного дела завершено, суд перешел к прениям сторон. 13 октября гособвинение попросило суд признать Хаиржанова виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества, повлёкшем тяжкие последствия. Катимову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Таким образом, прокурор попросил назначить им пожизненное лишение свободы.

По версии следствия подсудимые начали планировать убийство в ночь на 8 октября 2024 года, а в ночь с 18 на 19 октября они задушили Яну и выкинули её тело в Урал. А потом пошли пить виски. Утром 19 октября мама Яны Галина Легкодимова начала искать дочь. Девушка готовилась к поступлению в аспирантуру, ей было всего 23 года. Отношения с Ризуаном были первыми отношениями в её жизни, они познакомились в университете — учились на одном потоке. Девушку похоронили в родном поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО.