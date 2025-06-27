Восстанавливать её будут за счет спонсорских средств.

Композиция с книгами, расположенная на площади Первого президента, была установлена более 10 лет назад, когда построили саму площадь. Как сообщили в городском акимате, за прошедшее время конструкция устарела и частично повредилась из-за актов вандализма.

– В течение последних 3–4 лет акимат города проводил покрасочные и восстановительные работы. В 2025 году было принято решение о проведении капитального ремонта композиции. Работы проводятся при поддержке депутатов городского маслихата на спонсорские средства — без привлечения бюджетного финансирования, - уточнили в пресс-службе акима Уральска.

На сегодняшний день композиция демонтирована. В акимате обещали, что после поступления новых материалов работы по восстановлению будут продолжены.