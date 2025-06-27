Мост закрыли накануне вечером.

Утро 27 июня выдалось для уральских автолюбителей не совсем гладким. Из-за закрытия деповского моста большой поток автомобилей направился по улице Мусина, далее по Курмангалиева, Шолохова, Есенжанова. Здесь-то и образовался затор из машин и автобусов. Пробки тянулись с кольца в районе Омеги и до самого самого моста.

Водители искренне недоумевают, почему деповской мост решили закрыть в дождь.

– Вчера только говорили, что закрывать пока не будут, а с утра сюрприз. Ливень идет, как ремонт собрались делать? - возмущается водитель пассажирского автобуса №5.

Некоторым уральцам пришлось опоздать на работу.

Напомним, 24 июня в отделе ЖКХ Уральска сообщили, что на путепроводе в районе Депо планируется провести текущий ремонт, и данный участок моста временно будет закрыт 25 июня с 22.00 до 10 июля 2025 года. В связи с этим изменят движение автотранспорта, в том числе пассажирского.

Однако в намеченный день мост закрывать не стали. Как объяснили в акимате Уральска, это связано с тем, что не завершился ремонт самотечного коллектора, расположенного по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана.