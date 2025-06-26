Прогноз погоды на 27 июня в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», на западе, юге, в горных районах области будет дождь, гроза, град и шквал. Ночью + 22 градуса, дождь. Ветер юго-западный: 23 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Дождь, гроза, временами сильный дождь, град и шквал прогнозируются по всей области. Днем +23. Ночью +22. Ветер северо-западный: 28 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на севере и западе области. Днем +25 градусов, ночью +18 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе и севере области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +34 градуса, ночью +22. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com