«Дрожь земли»: ученые выяснили, что один из континентов может разорвать

Как передаёт The Independent , ритмические импульсы раскаленной мантии под Эфиопией могут за миллионы лет разорвать Африку.

Под регионом Афар в Эфиопии, где сходятся три тектонические рифт-зоны, ритмично поднимается раскаленная мантия. Эти глубокие импульсы могут в будущем разорвать Африканский континент и создать новый океан.

По словам руководительницы исследования, геолога Эммы Уотсон, потоки частично расплавленной мантии пульсируют, как сердце, и имеют уникальные химические характеристики. Эти импульсы взаимодействуют с тектоническими плитами, толкая их и способствуя разрыву земной коры.

Исследование впервые описывает асимметричный шлейф мантии, поднимающийся под Африкой. Этот шлейф напрямую связан с движением плит и имеет огромное значение для понимания вулканизма, сейсмической активности и будущего континентального распада.

— Мы показали, что глубокие мантийные подъемы могут фокусировать вулканическую активность там, где кора самая тонкая, — отметил соавтор исследования Дерек Кир.

Этот процесс продлится миллионы лет, но открытие проливает свет на фундаментальные механизмы, формирующие лицо планеты. Африка, как и в свое время суперконтинент Пангея, постепенно меняет свои очертания.

Фото: pixabay.com