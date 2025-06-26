Весы

Вы почувствуете прилив решимости и вдохновения. Все, за что беретесь, будет начинаться с веры в себя, и именно она станет вашим главным ресурсом. Энергия Юпитера подталкивает к амбициозным шагам и внезапной внутренней уверенности: вы можете больше, чем казалось раньше.

Скорпион

Старые проблемы теряют над вами власть. Это время эмоционального и финансового освобождения. Вы отпускаете прошлое, восстанавливаете внутренний баланс, и этим открываете путь новому. Позитивная энергия солнца и Юпитера дает шанс начать по-новому, и вы решаете двигаться в этом направлении.

Водолей

Вы возвращаетесь к себе — через творчество, любовь, яркие идеи. Это время вдохновения, когда появляется шанс выразить себя свободно и полно. Возможно, в вашу жизнь войдет важный проект или человек, способный подарить чувство радости и цельности. Вы вспоминаете, что такое быть по-настоящему живым.

Фото: pixabay.com