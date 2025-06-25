Два знака зодиака смогут значительно улучшить свое финансовое положение в благоприятный для этого период с 25 июня по 12 августа 2025 года.

Об этом рассказал астролог Эван Натаниэль Грим, пишет YourTango .

Близнецы

Этому знаку Зодиака был обещан самый плодотворный 2025 год из всех, и самое интересное начинается сейчас. Астролог объяснил, что возможность создается, а не просто дается Близнецам просто потому, что они в этот период времени в фаворе. Если Близнецы хотят по-настоящему разбогатеть и добиться успеха этим летом, им придется много работать.

Стрелец

Счастливые Стрельцы вступают в свою эру богатства и изобилия, начиная с 25 июня. В то время как Близнецы, скорее всего, получат повышение на работе или увеличат свой личный доход каким-либо образом, Стрелец «с большей вероятностью выиграет, когда дело дойдет до инвестиций и акций». По словам Грима, основное внимание Стрельцов будет сосредоточено на их пассивном доходе, особенно после того, как Новолуние взойдет в знаке зодиака Рак 25 июня.

Фото: pixabay.com