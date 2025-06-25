Усилить контроль за производством, хранением и использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предложил руководитель фракции партии «AMANAT» в Мажилисе Елнур Бейсенбаев.

Соответствующий депутатский запрос он направил на имя премьер-министра Олжаса Бектенова и министра обороны Динарбека Косанова. По его мнению, действующие меры регулирования в этой сфере уже не соответствуют вызовам времени и создают риски для национальной безопасности.

В запросе депутат отметил, что дроны, давно перешедшие из категории «игрушек» в сферу боевых технологий, способны обходить традиционные системы ПВО.

Он также обратил внимание на потенциальные угрозы при массовых мероприятиях, если дроныбудут использоваться в преступных целях, и призвал к срочному внедрению электронных систем идентификации по примеру международной практики. В частности, депутат сослался на американскую систему Remote ID, в которой каждый дрон передает цифровой «паспорт», а также на инициативы по обязательной установке «черных ящиков» для записи полетных данных.

Хотя в Казахстане дроны массой от 250 грамм подлежат обязательной регистрации, на практике, по словам Бейсенбаева, эти меры неэффективны.

— В любых магазинах игрушек, новых технологий можно беспрепятственно купить беспилотники весом до 15 килограмм, — отметил он.

Депутат предложил внедрить систему Remote ID, расширить лицензирование производителей, усилить контроль за малогабаритными дронами и ужесточить ответственность за их незаконное применение, особенно в условиях растущих рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что необходимые меры должны быть приняты в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить возможные трагедии.

