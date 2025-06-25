Днем 26 июня в Западно-Казахстанской области ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды на 26 июня в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», дождьи грозаожидаются на западеобласти. На севере области град, шквал. Ночью + 18 градусов, дождь. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Дождь, гроза прогнозируются на востоке области. Также вероятен сильный дождь, град, шквал. Днем +27. Ночью +20. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на севере и западе области. Днем +25 градусов, ночью +15 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На севере области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +21. Ветер юго-западный: 20 м/с.

Фото: pexels.com