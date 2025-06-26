В Верховный суд РК обратился представитель ТОО Oxygenator, который пытается оспорить предписание департамента экологии Атырауской области.

Из материалов дела следует, что истца обвинили в нарушении экологического законодательства, а именно в уничтожении более 13 тысяч тонн отходов без соответствующего разрешения на обезвреживание. На основании этого предписания в ноябре 2023 года суд оштрафовал ТОО на 37 495 296 527 тенге. Не согласившись с таким решением представитель ТОО обратился в Верховный суд.

– Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, проверив законность вынесенного департаментом предписания, пришла к выводу о несоответствии отдельных пунктов фактическим обстоятельствам дела, – сообщили в Верховном суде.

Некоторые выводы местных судов Верховный суд признал несостоятельными, однако согласились с тем, что истец нарушил положения двух статей Экологического кодекса, требующих нормирование лимита накопления отходов с разработкой программы управления отходами. В связи с этим Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ТОО.

Что касается огромного штрафа, то судебная коллегия отметила, что данное постановление может быть предметом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.



