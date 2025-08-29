Казахстанский теннисист Александр Бублик обошёл Тристана Скулкейта (Австралия) в матче второго круга Открытого чемпионата США.

По данным sportarena.kz, матч продолжался 1 час 45 минут и завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Скулкейта пять подач навылет и пять двойных ошибок.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США).