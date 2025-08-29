Компания Xiaomi представила в Казахстане Redmi 15C — устройство, сочетающее тонкий, изящный дизайн и большой 6,9-дюймовый экран с эффектом погружения, который обеспечивает комфортный просмотр любого контента в повседневном использовании. Оснащённый аккумулятором большой ёмкости и поддержкой быстрой зарядки, Redmi 15C создан для надёжной работы в течение всего дня.

Redmi 15C выполнен в тонком корпусе с задней панелью, имеющей четырёхстороннее 3D-закругление, что обеспечивает гладкое и сбалансированное ощущение в руке. Дизайн дополнен декоративным элементом с эффектом «плавающего кратера», придающим устройству сдержанную утончённость. Модель доступна в трех цветах: чёрный, зелёный, синий. Синий цвет вдохновлен приливами океана. Для создания визуального эффекта применяется двухцветная магнитная печать, придающая поверхности глубину и многослойную текстуру.

На фронтальной стороне расположен большой 6,9-дюймовый HD+ дисплей, поддерживающий частоту обновления до 120 Гц с технологией AdaptiveSync — для плавного и отзывчивого отображения. Система из двух AI-камер 50 Мп позволяет делать чёткие и детализированные снимки при разном освещении. Несмотря на тонкий корпус, Redmi 15C оснащён аккумулятором большой ёмкости 6000 мА·ч, обеспечивающим до 22 часов воспроизведения видео или до 82 часов прослушивания музыки. Технология 33-ваттной турбозарядки позволяет пополнить заряд до 50% всего за 31 минуту. Для большей гибкости устройство также поддерживает реверсивную зарядку, что позволяет использовать Redmi 15C для подзарядки других устройств при необходимости.

Redmi 15C работает на базе процессора MediaTek Helio G81-Ultra и оснащается до 16ГБ ОЗУ с помощью функции Memory extension, а также поддерживает расширение хранилища до 1ТБ, обеспечивая плавную и отзывчивую работу в повседневных приложениях, многозадачности и лёгких играх. Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS 2, предлагая функции, такие как Circle to Search с Google и интеграция с Google Gemini — для интеллектуальной помощи и повышения эффективности при многозадачности. Кроме того, функции межустройственного взаимодействия Xiaomi, такие как Call Sync и общий буфер обмена, упрощают переключение между смартфоном, планшетом и ПК.

Степень защиты IP64 обеспечивает устойчивость устройства к пыли и брызгам воды, защищая его при повседневном использовании. Кроме того, усиление громкости до 200% облегчает восприятие мультимедиа и уведомлений даже в шумной обстановке.

Цена и наличие

Redmi 15C уже доступен к покупке в Казахстане. Для того, чтобы избежать проблем с верификацией смартфона, покупать устройства лучше в сертифицированных магазинах. Например, смартфоны Xiaomi на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store Aport Mall East. Также смартфоны доступны у официальных партнеров: DNS, Technodom, Alser, Tele2, Beeline, Nemo, Respect Teach.

Цена на Redmi 15C:

4ГБ + 128 ГБ - 64 990 тенге

8 ГБ + 256 ГБ - 79 990 тенге

Фактическая стоимость может отличаться в зависимости от региона.

Верификация

Компания Xiaomi напоминает об изменениях в правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи, которые вступили в силу 24 марта. Согласно им, все смартфоны, “въезжающие” на территорию страны, должны пройти процедуру верификации. По итогам верификации мобильные устройства попадают в “белый” (успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений), “серый” (временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней) или “черный” (нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы) список.