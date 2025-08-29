Как передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана, в преддверии нового учебного года обеспечен полный охват школьников из социально уязвимых категорий через фонд «Всеобуч». По данным местных исполнительных органов, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей.
– Поддержку получили более 500 тыс. детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – говорится в сообщении.
В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели:
- в Алматы – 55 тыс. тенге;
- в Жамбылской области – 53 117 тенге;
- в Павлодарской области – 53 663 тенге.
Ежегодно фонд помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка.
