В Казахстане фонд «Всеобуч» обеспечил 100% охват школьников, перечислив их родителям 25,3 млрд тенге.

Как передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана, в преддверии нового учебного года обеспечен полный охват школьников из социально уязвимых категорий через фонд «Всеобуч». По данным местных исполнительных органов, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей.

– Поддержку получили более 500 тыс. детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – говорится в сообщении.

В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели:

в Алматы – 55 тыс. тенге;

в Жамбылской области – 53 117 тенге;

в Павлодарской области – 53 663 тенге.

Ежегодно фонд помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка.

