Соответствующие поправки вступили в силу.

Зарплаты 25 тысяч казахстанцев вырастут с сентября

Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации, в Казахстане вступили в силу поправки в закон «О естественных монополиях», предусматривающие повышение зарплаты работников водного хозяйства до уровня специалистов в области энергетики.

Сейчас проходят регистрацию нормативные правовые акты, направленные на реализацию закона. Зарплаты работников водного хозяйства увеличат с сентября текущего года.

– В общей сложности увеличится заработная плата более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов оплата труда вырастет в среднем на 35-50%, – сообщили в ведомстве.

Разработка поправок началась в прошлом году. В июне текущего года закон подписал глава государства.

Фото: pexels.com