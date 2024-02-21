— Система работает в автоматическом режиме и полицейские никак не могут повлиять на неё. Они не могут что-то изменить или удалить. Данные сразу передаются в Генеральную прокуратуру. Максимальная скорость, зафиксированная «Кибер-шерифом» — 155 километров в час. В настоящее время системы фиксируют нарушения по трем трассам, — пояснил заместитель начальника адмполиции в ЗКО.

Заместитель начальника административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов рассказал, что система «Кибер-шериф» контролирует скоростной режим на дорогах. В настоящее время работает функция по выявлению автомобилей, которые находятся в ориентировке по задержанию или же имеют оперативный интерес.Олжас Ибрайымов считает, что система исключает коррупционные риски. К слову, новая система «Кибер-шериф» заработала 13 декабря. В департаменте пояснили, что с этого момента система зафиксировала на трассах области 1818 нарушений.