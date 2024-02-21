Продолжение. Начало читайте в статье https://mgorod.kz/news/klassika-pravilnoe-nachalo/

Нужное дополнение: важные подробности

1.Предлагаемые комплексные занятия - это, конечно, не обучение игре на фортепиано и скрипке. Но эти классические музыкальные инструменты здесь нужны, чтобы, благодаря преподавателям, стать живым и чутким участником, стороной в игре - диалоге с ребенком. Разные формы взаимодействия – с движением, с голосом, с внутренним слухом дадут ему возможность «услышать» этот правильный классический звук в себе. Для каждого возраста программа со своими особенностями, для детей шести лет это может быть и подготовительный класс для поступления в музыкальную школу.

Занятия будут проходить в микрогруппах, где каждый ребенок на глазах, что дает возможность индивидуального подхода. С другой стороны, это конечно накладывает ограничение на количество занимающихся.

Предложенный формат занятий – это новая для нашего города модель работы с детьми дошкольного возраста.

2. Совсем необязательно заниматься весь годовой цикл. Здесь надо смотреть на ребенка и выбирать подходящий алгоритм . Главное - это подтолкнуть в нем нужный процесс, «подпитав» почву личностного развития на необходимом этапе и затем поддерживать это «движение».

3. Хотелось бы также напомнить: заниматься музыкой вовсе не значит готовиться в профессиональные музыканты. Формирование настоящей музыкальной культуры - это не просто получение каких либо навыков и умений. Для очень многих открытие для себя настоящей музыки - это обретение очень важной внутренней духовной опоры и силы на всю жизнь.

4. Занятия для детей организует и проводит Музыкально-образовательный проект «Futuro».Преподаватели - специалисты с большим стажем работы в музыкальном образовании. Инициатор проекта - Кульматова Гульнара Яраспаевна. Место проведения: пр. Назарбаева, 218 (УФЭК).

5. С момента выхода данного материала объявляется начало набора детей и формирование групп. Обращаться по телефону: +7 707 868 64 81. Звонить после 19:00 (включая субботу и воскресение)

6. И последнее, но не менее важное для тех, кто думает о будущем: не будем забывать - будущее всегда начинается здесь и сейчас.