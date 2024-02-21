В ДЧС Атырауской области сообщили, что сирену тревоги включат 23 февраля в промежуток времени с 10:00 до обеда.

— Просим жителей области сохранять спокойствие, не поддаваться панике во время подачи сигнала "Внимание всем", которая будет включена в ходе сейсмической тренировки, — обратились к местным жителям в ДЧС Атырауской области.

В ведомстве сообщили, что перед началом сейсмической тренировки необходимо подготовить тревожный чемодан и определить маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасное место считается открытой площадкой вдали от зданий, линий электропередач и больших деревьев.

Что делать, если сирена не учебная?