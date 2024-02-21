Сдать экзамен на права в микронаушниках уже не получится

В пресс-службе «Правительство для граждан» сообщили, что процесс сдачи теоретических экзаменов на водительское удостоверение будут контролировать с помощью технологий, определяющих зашумленные электромагнитные низкочастотные сигналы. Напоминаем, что ранее была внедрена система ПДД.

Заместитель председателя госкорпорации Шынгыс Оразалимов сообщил, что каждый третий кандидат в водители пытается сдать теорию с помощью микронаушников.

— Микронаушники могут быть диаметром не более двух миллиметров, и их зрительно невозможно увидеть. Поэтому была внедрена система, определяющая низкочастотные сигналы. Эта система распознает наличие наушников и может моментально отправить оповещение оператору ЦОН. Программа автоматически выведет на экран экзаменуемому сообщение о нарушении, и тестирование будет прекращено. С момента внедрения системы ПДД 3.0 уже выявлены 222 факта недобросовестной сдачи экзамена, — сообщил Шынгыс Оразалимов.

В госкорпорации напомнили, что все факты использования вспомогательной техники, помощи и подсказок третьих лиц фиксируются. Результаты экзаменов при этом аннулируются. Повторный допуск к сдаче экзамена возможен только через три месяца.