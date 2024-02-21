Депутаты рассмотрели поправки в законе о бытовом насилии, которые направлены на защиту прав и безопасности женщин и детей. Теперь в Казахстане могут ввести пожизненное заключение за убийство детей и педофилию.

Так, согласно поправкам, в стране предлагают восстановить уголовную ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году), либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток. За нанесение побоев предусматривают наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге), либо привлечения к общественным работам до 80 часов, либо ареста до 25 суток.

Если эти действия совершены с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица, осуществляющего служебную деятельность или выполняющего профессиональный или общественный долг, может применяться ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Кроме этого предлагается ужесточить уголовную ответственность за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. Исключается альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы - остается только лишение. За убийство ребенка или педофилию вводится безальтернативная мера наказания - пожизненное лишение свободы.

Вместе с тем уголовная ответственность будет грозить и за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству. Наказание за подобное деяние - лишение свободы на срок от 5 до 9 лет. А также вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП.

Административная ответственность будет грозить за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего. За это предусмотрено наказание в виде штрафа 10 МРП. Вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения.

Вводится уголовная ответственность за приставание к детям до 16 лет сексуального характера, за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего, за похищение заведомо несовершеннолетнего.