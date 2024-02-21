В редакцию "МГ" обратился житель Уральска Никита Редько с просьбой остановить вырубку многолетних деревьев. Двенадцатого февраля по проспекту Назарбаева до угла улиц Маметова и Курмангазы было спилено большое количество веток.

— Не могу смириться с такой вырубкой деревьев зимой, когда невозможно визуально определить, являются ли ветви сухими. Это, без сомнения, акт вандализма. Все участники должны нести ответственность за уничтожение зелёного наследия нашего города. Этим деревьям много лет, они единственное спасение от палящего солнца, пыли и ветра круглый год. Это источник возобновляемого кислорода. Нас травят выхлопными газами, а тут спиливают зеленые насаждения, которые являются легкими нашего города. На жалобы ЖКХ не реагирует, трубку не берут. Отказываются принимать мое обращение, потому что оно отправлено не через eOtinish. Хотя адрес электронной почты мне предоставил их сотрудник, — говорит Никита Редько. Фото Медета Медресова Карлыгаш - живет в доме по улице Курмангазы. Женщину тоже возмущает варварский спил деревьев. - Мне очень жаль эти деревья. Ветки спилили просто варварски, оставили только голый ствол, - говорит женщина.

Фото Медета Медресова

Между тем, специалист отдела благоустройства ЖКХ Гадил Кустаубаев сказал, что деревья обрезали по обращению от КСК «Жулдыз-Алга».

— Спилили только те ветки, которые представляли угрозу. Они были сломаны и задевали крышу. Ветки были убраны по проспекту Назарбаева, дома 236, 238 и 222, а также по улице Маметова, дома 54, 54/2 и Курмангазы, дом 179. Нам показали, где существует опасность, и мы её устранили. Буквально недавно произошёл трагический случай, когда на голову женщины упал кирпич. После этого КСК города направили нам обращения с просьбой спилить ветки, задевающие крыши. Снизу не видно, но было много веток, которые могли в любой момент сломаться, причём, деревья растут вдоль тротуаров. Каждую весну проводится посадка деревьев в разных районах города. Сейчас идёт подготовка территории к посадке, — рассказал Гадил Кустаубаев.

Также специалист ЖКХ отметил, что теперь обращения от граждан государственный орган будет принимать через информационный портал eOtinish или в бумажном виде в канцелярии. Такое распоряжение было получено из прокуратуры.

Фото Медета Медресова

По словам председателя КСК Галины Пархоменко, обращение в ЖКХ было сделано с целью обезопасить жителей города от падения кирпичей. Ветки, задевающие крышу и фасад здания, способствовали падению кирпичей.

Кстати, автор книги «Все об обрезке и прививке деревьев и кустарников» Виктор Горбунов считает, что обрезать деревья нужно при температуре не ниже -5 градусов. Лучше всего это делать ранней весной или осенью.