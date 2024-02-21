— Пастель схожа с чувствами автора. С возрастом человек становится мудрее, мягче, и личный эмоциональный фон художника схож с данной техникой рисунка. Работы Александра Радзевилова всегда отличались тонким колоритом, очень изящной передачей света, тона, фактуры. Можно обратить внимание на то, что пейзажи местной природы, это не просто передача каких-то аспектов нашего бытия – это некий художественный образ, который мастер кисти несет в своей душе, и

передает нам память о прошлом с надеждой на настоящее и будущее, — сказала профессор ЗКИТУ Ольга Ворожейкина.