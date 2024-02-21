На 38 выставленных полотнах автор изобразил старинные здания, улицы, весенние пейзажи природы Урала, натюрморты с цветами. Посвящена целая серия областному музею- заповеднику «Хан Ордасы», в реставрации которого он принимал участие.
У каждого художника свое видение, свои пристрастия и стиль, так и картины Радзивилова невозможно спутать. Красная татарская мечеть, Уральские храмы, дома Карева, Овчинникова, Ванюшиных и другие здания уникальной архитектуры изображены сложной техникой пастель.
— Пастель схожа с чувствами автора. С возрастом человек становится мудрее, мягче, и личный эмоциональный фон художника схож с данной техникой рисунка. Работы Александра Радзевилова всегда отличались тонким колоритом, очень изящной передачей света, тона, фактуры. Можно обратить внимание на то, что пейзажи местной природы, это не просто передача каких-то аспектов нашего бытия – это некий художественный образ, который мастер кисти несет в своей душе, и
передает нам память о прошлом с надеждой на настоящее и будущее, — сказала профессор ЗКИТУ Ольга Ворожейкина.
Выставка «Родной край в пастельных тонах» талантливого художника Приуралья Александра Радзевилова продлится месяц.
Оксана КАТКОВА
фото автора