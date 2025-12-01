1 декабря в Казахстане, как и во всём мире, отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Журналисты «МГ» посетили областной центр профилактики ВИЧ в Западно-Казахстанской области и даже прошли экспресс-тестирование.

Как всё начиналось

По данным центра, в регионе зарегистрировано 1 193 человека с ВИЧ, 21 пациент находится на стадии СПИДа. За последние годы ситуация с заболеванием постепенно улучшается.

— ВИЧ начал распространяться в нашем регионе в 1990–2000-х годах, в основном среди людей, употреблявших наркотики, — рассказывает житель Уральска Артем (имя изменено по этическим соображениям). — В нашей компании часто использовались одни и те же шприцы. Однажды пошёл слух, что один из знакомых болен. Говорить об этом было не принято, маленький город и страх осуждения только усугубляли ситуацию.

В то время в регионе появилось общественное объединение «Движение», которое сотрудничало с областным центром профилактики ВИЧ (в народе спидцентр – прим.автора). Волонтеры «Движения» раздавали стерильные шприцы и забирали использованные, чтобы их не применяли повторно. Общество неодобрительно относилось к этой работе, считая, что помощь должна идти пенсионерам, а не наркопотребителям. Помимо этого, участники общественного движения помогали избавиться от зависимости, оказывали психологическую поддержку и помогали направлять людей в реабилитационные центры.

ВИЧ сегодня

Сегодня ситуация изменилась. Сдать тест на ВИЧ можно анонимно не только в центре, но и в комьюнити-центре. По информации с их страницы в соцсетях, там проводят встречи, тематические вечера. Информацию о ВИЧ активно распространяют в школах, университетах и организациях, поэтому сегодня о болезни знают гораздо больше людей.

Врач-инфекционист Жанша Нурушева рассказала, что в регионе самый молодой пациент — 8 лет (выявлен как перинатальный контакт), а самый старший — 78 лет, у него четвертая клиническая стадия. Наиболее часто заболеванию подвержены люди 30–50 лет.

Из 700 пациентов на диспансерном учёте: 267 женщин, 4 ребёнка, остальные — мужчины. Ежегодно около 4 – 6 из состоящих на учете ВИЧ инфицированных женщин -беременеют .Лечение в Центре бесплатное и добровольное, а противовирусная терапия не влияет на здоровье плода.

— Если женщина получала полную противовирусную терапию, риск передачи вируса сводится к нулю, но в литературе указывается, что он может оставаться на уровне 1 %. Если женщина не получала терапию, риск возрастает до 25–50 %, и с каждой беременностью он увеличивается. Есть семья, прибывшая из другой области , проживают в течение 10 лет в ЗКО , где инфицированы муж, жена и ребёнок. ВИЧ на ранних стадиях может быть бессимптомным. Узнать о заболевании можно только сдав анализ. Иногда наблюдаются симптомы острой фазы: высыпания на теле, высокая температура, быстрое размножение вируса. После острой стадии наступает бессимптомная. В первые стадии могут быть снижение веса, температура, частые простуды или увеличение шейных лимфоузлов. Иногда пациент этого не замечает или не придает значения, — рассказывает врач-инфекционист.

По словам инфекциониста, следует учитывать возраст, образ жизни и наличие сердечно-сосудистых заболеваний или диабета — это влияет на скорость перехода ВИЧ в СПИД. В среднем, человек с ВИЧ в бессимптомной стадии без лечения может находиться 10–12 лет. Без терапии средняя продолжительность жизни — 10–12 лет, с терапией — значительно дольше. В Центре ВИЧ есть пациенты, инфицированные в 1999 -2000 годах, состоят на учете, получают пожизненное лечение и живут полноценной жизнью.

Чаще ВИЧ передается половым путем

Заведующая эпидотделением Саягуль Насырова сообщила, что в 2023 году было зарегистрировано 82 случая ВИЧ, в 2024 — 66, а за 10 месяцев 2025 года — 61 случай. По её словам, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в области остается стабильной на протяжение ряда лет.

— В основном о ВИЧ-статусе узнают на медицинских осмотрах. Результаты теста — врачебная тайна. Даже при беседе с пациентом мы объясняем, что информация конфиденциальна, и только пациент решает, кому её сообщать. Существуют клинические и эпидемиологические показания для обследования: проверка доноров крови и органов, беременных и их партнёров, медработников, работников МЧС, полиции, студентов военных училищ. Тестирование можно пройти через участкового врача или анонимно в центре. Более 80 % случаев передачи ВИЧ — половым путём, — сообщила Саягуль Насырова.

По данным центра, ежегодно в ЗКО обследование на ВИЧ проходят 12–15 % населения. Экспресс-тест занимает 20 минут. Даже у положительных пациентов выясняют контакты половых партнёров, не раскрывая источника информации.

Мифы о бытовой передаче вируса

Эльвира Хафизова, заведующая профилактическим отделом, поясняет, что болезнь передаётся тремя путями: через кровь, половой контакт и от матери к ребёнку.

— Вирус не передается воздушно-капельным путем, поэтому внешне человек с ВИЧ не опасен. Профилактическая работа ведётся через СМИ, образовательные учреждения, поликлиники, военные и бизнес-структуры. Мы консультируем группы риска: наркопотребителей, людей, оказывающих интимные услуги, а также проводим мобильные выезды и тестирование. Сейчас люди образованные и информированные, что радует. Ранее существовали мифы о бытовой передаче вируса — через шприцы в автобусах, подъездах, фрукты и тому подобное. На самом деле заразиться можно только при прямом контакте с биологическими жидкостями, таких как кровь, сперма, грудное молоко — говорит Эльвира Хафизова.

Если тест положительный, пациента приглашают в центр, о диагнозе сообщает врач. При необходимости подключают психолога. Реакция людей разная: ключевые группы понимают риски, а некоторые находятся в шоке. Многие думают, что заразиться может только человек с асоциальным образом жизни, но это не так: случаются заражения и среди семейных людей с обычным образом жизни.

Центр проводит мероприятия по борьбе со СПИДом с 10 ноября по 10 декабря. В программе — конкурсы, спортивные активности и другие события. Также третье воскресенье мая отмечается как день памяти умерших от СПИДа, когда вспоминают людей, погибших от болезни.