Батысқазақстандық спортшылар тоғызқұмалақтан Азия чемпионы атанды. Бұл туралы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы хабарлады. Азия ойындары Алматы қаласында 17-23 қараша аралығында өтті. Жарыс жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында ұйымдастырылды.
VII Азия чемпионатында батысқазақстандық спортшылар бас жүлде мен күміс, қола медальге ие болды. Сайыстың қорытындысы бойынша:
Рапид сайысында Самира Оразмұхамбет (U-19) – алтын жүлде, Мөлдір Батуллина (U-14) – алтын медаль қанжығалады.
Блиц жарысында Назерке Мұғал (U-14) – күміс жүлде, Жарасхан Сағынбаев (ерлер) – қола жүлде иеленді.
Классика сайысында Дархан Ануарбеков екінші орынға тұрақтады.