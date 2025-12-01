Теперь все государственные и квазигосударственные закупки объединены на одном портале.

В Казахстане запущена Единая платформа закупок — ключевой элемент нового Закона «О государственных закупках», вступившего в силу 1 января 2025 года. Об этом сообщает Министерство финансов Республики Казахстан. Теперь все государственные и квазигосударственные закупки объединены на одном портале, что избавляет поставщиков от необходимости проходить авторизацию в разных системах.

Платформа охватывает закупки госорганов, нацкомпаний, холдингов, организаций с долей государства более 50%, а также фонда «Самрук-Казына». Она обеспечивает прозрачность процедур, мониторинг и аналитику, а также единый доступ ко всем видам регулируемых закупок.

В этом году к платформе уже подключены закупки питания обучающихся, образовательного заказа, ГЧП, а также лекарственных средств и медизделий в рамках ГОБМП. В 2026 году планируется интеграция закупок субъектов естественных монополий и недропользователей.

Новая система призвана упростить процесс закупок и повысить его открытость.