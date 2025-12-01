Комплексные занятия продлятся до 7 декабря 2025 года.

В первых числах декабря во всех подразделениях Вооружённых сил Казахстана по учебному сигналу будут отработаны действия по приведению в высшие степени боевой готовности. Как сообщили в Министерстве обороны, мероприятия приурочены к началу нового учебного года в армии.

После получения сигнала воинские части совершат марши на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности различными видами транспорта — воздушным, железнодорожным и автомобильным.

Во время перемещения колонн на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения движения. Ведомство просит граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Министерство обороны также призвало жителей и представителей СМИ не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.