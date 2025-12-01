При этом реальная зарплата составила примерно 345 тысяч тенге.

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2025 года численность безработных составила 16 975 человек. Уровень безработицы — 4,7% от числа работающих. На 1 ноября 2025 года в органах занятости было зарегистрировано 15 121 безработный, что составляет 4,2% от рабочей силы.

Среднемесячная номинальная зарплата работников (без малых предприятий) составила 363 934 тенге, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Индекс реальной зарплаты в третьем квартале 2025 года составил 95,1%. Среднедушевые номинальные доходы населения во втором квартале оценивались в 218 090 тенге, что на 10,7% выше, чем во втором квартале 2024 года. При этом реальные доходы снизились на 1%.

В мае 2025 года по данным того же бюро средняя зарплата составляла 361 848 тенге, что является одним из низких показателей по стране. Самая высокая зарплата в Атырауской области — 634 234 тенге, затем идут Мангистауская (621 320 тенге), Ұлытау (599 046 тенге), Астана (563 309 тенге) и Алматы (518 857 тенге).