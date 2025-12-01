Более 246,4 тыс. человек уже оформили пособия и выплаты без подачи заявлений.

С начала 2025 года благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) 463,3 тыс. казахстанцев получили SMS-уведомления о возможности проактивного оформления социальных услуг. Более 246,4 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью и оформили пособия и выплаты без подачи заявлений.

ЦКС формируется на основе данных всех государственных информационных систем и охватывает 20 млн граждан — это более 6,2 млн семей. Инструмент позволяет государству точечно определять задачи социальной политики, а гражданам — получать своевременные уведомления о положенных мерах поддержки.

Через ЦКС можно беззаявительно оформить 11 видов пособий и выплат:

– по утрате трудоспособности;

– по потере работы;

– по потере кормильца;

– пособие по рождению ребёнка;

– пособие по уходу за ребёнком;

– пособие родителю/опекуну ребёнка с инвалидностью;

– пособие по инвалидности;

– пособие многодетным семьям;

– пособие многодетным матерям с подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

– адресную социальную помощь;

– единовременную выплату на погребение.

– При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя, – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают: отвечать следует только на сообщения, отправленные с официального номера 1414. По всем вопросам можно обратиться в Call-центр по тому же номеру, звонок бесплатный.