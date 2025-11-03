Ночью 3 ноября жители южных регионов Казахстана ощутили подземные толчки. Об этом сообщили в МЧС РК.

По данным сети сейсмических станций, землетрясение произошло в 01:29 по времени Астаны. Эпицентр находился на территории Афганистана, примерно в 1079 км юго-западнее Алматы.

Магнитуда в Мазари-Шарифе на севере страны составила 6,3 балла. Khaama Press со ссылкой на властей пишет о 20 погибших и более 75 пострадавших. Также зафиксировано частичное обрушение одной из самых почитаемых религиозных и культурных достопримечательностей Афганистана — мечети Мазари-Шариф («Голубая мечеть»).

Сила толчков в Казахстане составила 2 балла. Колебания ощущались в Шымкенте, а также населённых пунктах Туркестанской области — в Мактааральском районе (посёлок Мырзакент), Жетысайском районе (город Жетысай) и Шардаринском районе (город Шардара).

По информации МЧС, разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем спасательных служб.