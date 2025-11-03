Будущий сад - питомник начали высаживать в 2022 году на пересечении улиц Шолохова и Есенжанова, в районе омеговского кольца.

Кайрат Каримов уже более десяти лет является основателем и руководителем международного экспериментального коллекционного сада-питомника памяти С. И. Исаева (МЭКСП). Более восьми лет он вместе с супругой занимается научной работой, связанной с плодовыми культурами, в частности с яблонями. В рамках МЭКСП заключены договоры о сотрудничестве со многими НИИ, ботаническими садами и учёными-селекционерами постсоветского пространства. Таким образом, парк уже фактически стал плодовым отделом и научным центром под открытым небом, а создаваемый Ботанический сад должен стать демонстрационной зоной — наглядной квинтэссенцией всей проделанной работы.

— Помимо потрясающей коллекции уникальных декоративных яблонь, которые по красоте цветения не уступают японским сакурам, в нашем ботаническом саду появятся зоны кониферетума — коллекции хвойных, а также сиреней, роз, рябин, ив, лип, берёз, дубов и даже деревьев из программы «Деревья — памятники живой природы» РФ. Каждое дерево уникально и получено в результате кропотливой работы и длительных переговоров с учёными-селекционерами, НИИ и ботаническими садами. Участок расположен в черте города, что в будущем будет удобно для горожан — добраться можно на общественном транспорте без сложностей. Найти такое место в городе, свободное от строительства, крайне непросто, поэтому удобное расположение стало одним из ключевых критериев выбора участка, — рассказывает Кайрат Каримов.

Отвечая на частый вопрос о качестве земли, создатель ботанического сада отмечает, что для них это тоже научный эксперимент, но полностью обоснованный. Команда обладает достаточными знаниями, чтобы грамотно распределить растения по территории, учитывая зоны затопления, оценить состав почвы, провести её улучшение и другие работы, необходимые для того, чтобы сад зацвёл и стал одной из жемчужин города.

Фото Медета Медресова





По словам Кайрата Каримова, цели создания ботанического сада намного шире, чем просто создание красивого места для отдыха. Все ботанические сады — это многофункциональные научные, природоохранные и образовательные центры.

— Сохранение биоразнообразия означает создание «резервного банка» для растений, находящихся под угрозой исчезновения в дикой природе. Это сохранение генофонда редких видов, чтобы в будущем вернуть их в естественные места обитания. Ботанические сады — это живые лаборатории: мы планируем множество научных исследований с участием университетов, профессоров и студентов, чтобы они получали бесценный практический опыт. Мы также планируем сотрудничество с иностранными НИИ и ботаническими садами. Образование и просвещение — помимо вузов и студентов, мы создадим работу со школьниками в рамках экологических кружков, практикумов и лекций, а также с широкой аудиторией — через мастер-классы и тематические выставки. Это поможет людям понять ценность растений и важность сохранения природы, — говорит садовник-селекционер.

Он отмечает и культурную, рекреационную роль сада: ботанические сады — это оазисы красоты и спокойствия в урбанизированной среде. Здесь горожане смогут отдыхать, восстанавливать психическое здоровье и получать эстетическое удовольствие. Планируется проведение культурных мероприятий, фестивалей, фотосессий и конференций. Кроме того, будет вестись постоянная работа по интродукции — адаптации новых, перспективных для региона видов растений. Обмен знаниями и материалом планируется как внутри страны, так и на международном уровне — для совместного решения глобальных проблем.

Фото Медета Медресова





— Начальную коллекцию мы собирали долго и обдуманно, ведя многочисленные переговоры с партнёрами. В будущем коллекция будет расти и пополняться. Уже собраны: более 40 сортов ив, более 200 сортов сирени, свыше 20 сортов черёмух и рябин, различные виды хвойных и лекарственных растений, берёзы, липы, более 100 сортов роз. Также будет представлена экспозиция дикой флоры Казахстана и аллея известных людей — деревьев, принадлежавших историческим личностям. А жемчужиной коллекции станет яблоня Сиверса — прародительница всех яблонь на Земле и национальное достояние Казахстана. Полностью перечень сложно перечислить, с ним лучше ознакомиться при визите в сад, — поясняет Кайрат Каримов.

Из-за особенностей местности стандартное географическое распределение растений здесь невозможно. Поэтому тематические зоны будут создаваться по видовому принципу, с учётом биологических особенностей растений, рельефа и ландшафта. Важнейшей частью концепции является образовательная работа: взаимодействие с вузами и школами, проведение научных проектов, практикумов, кружков и просветительских программ. Планируется масштабная деятельность.

— Уже идут переговоры с управлением образования области и местными вузами для проведения совместных проектов. Ботанический сад создаётся на собственные средства, нас поддержал спонсор — компания «Фридом». Оценить сумму вложений сложно, поскольку важнее денег — труд, время, исследования и усилия нашей семьи и наших коллег-учёных со всего постсоветского пространства. Нужно понимать, что ботанический сад — это не строительный объект и даже не просто парк с определённой датой завершения. Это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется. Селекционная работа занимает десятилетия: на создание одного сорта уходит 20–30 лет — целая жизнь. Мы будем заниматьcя этим постоянно. Это требует огромных ресурсов, — рассказывает Кайрат Каримов.

Фото Медета Медресова





Демонстрационная часть сада откроется для посещения уже в следующем году. Вход будет платным — это мировая практика. Во многих ботанических садах посетителей сопровождает сотрудник, а штрафы за вред растениям высоки, учитывая колоссальный труд по содержанию коллекций. Вопросы посещения, цен и условий будут рассматриваться в следующем году.

— Я надеюсь, что в нашем Ботаническом саду каждый горожанин найдёт что-то для себя. Здесь будут прогулочные зелёные зоны, коллекции хвойных, сирингарий, пруд с водными растениями, цветники с роскошными розами, ирисами и лилейниками. Появится небольшая спортивно-игровая зона. Мы планируем проводить фестивали и мастер-классы, поэтому каждый сможет найти что-то близкое. Я человек, близкий к культуре и творчеству: в саду уже неоднократно проходили творческие встречи, приезжали иностранные делегации. Планов много — хватило бы сил всё реализовать! Будем развивать территорию постепенно, — рассказывает создатель ботанического сада.

Фото Медета Медресова





Давняя, ещё юношеская мечта селекционера — посадить дендропарк и лес. Несмотря на существование коллекционного яблоневого сада и строительство ботанического сада, мечта о создании собственного леса остаётся для него маяком. Он надеется, что все три проекта будут развиваться вместе.

— Пять–десять лет для Ботанического сада — очень небольшой срок. Он будет ещё совсем юн, но, я надеюсь, уже станет одним из красивейших мест города и точкой притяжения для гостей со всего мира. Я очень люблю наш город, всегда верил в уникальность его местоположения и надеюсь, что однажды он станет центром притяжения людей со всего света. Всё в наших руках. Объединившись, с помощью Всевышнего, мы сможем создать самый красивый город на Земле! И я надеюсь, что наш ботанический сад станет моим небольшим вкладом в это, — говорит Кайрат Каримов.

Для него ботанический сад — не просто исполнение зелёной мечты, а вклад в будущее региона: в развитие, образование будущих поколений и мечту о цветущем Казахстане. Как написал в одном из своих стихотворений друг Кайрата, Жанбулат:

…И нам бы увидеть неплохо,

Как внуки срывают плоды,

И в новой прекрасной эпохе

Везде расцветают сады!

