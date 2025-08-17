Одной из причин ДТП на трассах остается выход на проезжую часть бесконтрольных домашних животных. К ответственности привлечены 38 владельцев животных.

В Атырауской области проводится разъяснительная работа с владельцами домашних животных и водителями на трассах, сообщает Polisia.kz.

Из-за грубых нарушений правил дорожного движения количество дорожно-транспортных происшествий на трассах региона остается высоким. С начала года в области зарегистрировано 91 ДТП. Для предотвращения аварийных ситуаций применяются комплексные меры: скрытое патрулирование, контроль с воздуха с помощью дронов, использование приборов для измерения скорости, а также целевые проверки автобусов и грузовых автомобилей.



Как показывает практика, столкновения с животными наносят значительный материальный ущерб как их владельцам, так и водителям авто. В связи этим, владельцам скота рекомендуется крепить на шею животных светоотражающие элементы и не выпускать их на бесконтрольный выпас. Это — один из наиболее действенных способов предотвращения подобных происшествий.

— Главная обязанность водителей — быть предельно внимательными на дороге, не превышать установленную скорость, строго соблюдать дорожные знаки и всегда пристегивать ремень безопасности. Владельцы домашних животных, в свою очередь, не должны оставлять их без присмотра, поскольку каждое животное, оказавшееся на проезжей части, является потенциальным источником аварии. В настоящее время мы проводим целенаправленную профилактическую работу как с водителями, так и с владельцами животных, — подчеркнул старший инспектор по особым поручениям группы надзора за безопасностью дорожного движения УМПС ДП Атырауской области Аманжол Жумалиев.

Полиция области продолжает проводить профилактические рейды и разъяснительные акции, в том числе в сельских населенных пунктах, на опасных участках трасс и в зонах перехода животных.