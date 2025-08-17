На молодежную практику уже устроили девять тысяч казахстанцев.

По данным министерства труда РК, на первое августа 2025 года на молодежную практику трудоустроено 9,1 тысяча человек. Всего в этом году планируется — 38,9 тысяч молодых казахстанцев. Участвовать в молодежной практике могут безработные выпускники учебных заведений до 35 лет, чтобы получить первый опыт работы по профессии. Для этого нужно подать заявление в карьерный центр. За каждым участником закрепляется наставник. Среди участников женщин (5,4 тысячи) чуть больше, чем мужчин (5 тысяч). Средняя зарплата по стране составляет 109,5 тысяч тенге. Выплаты проходят через корпорацию «Правительство для граждан» и поступают напрямую на банковские счета участников.

Востребованные профессии: