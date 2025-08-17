По данным World-weather, 18 августа синоптики прогнозируют в ЗКО погоду без осадков. Днём +32 градусов, ночью +23 градусов. Ветер южный: 5-8 м/с.
В Атырауской области ожидается ясная погода. Днем +32 градусов тепла. Ночью +24 градусов. Ветер южный: 14 м/с.
В Актюбинской области синоптики обещают погоду без осадков. Днем +26 градусов, ночью +18. Ветер западный: 15 м/с.
В Мангистауской области — погода без осадков. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +25. Ветер юго-восточный: 18 м/с.