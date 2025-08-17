Самолёт Aerostar R40F UP-LA229 выполнял полёт по линии авиации общего назначения.

Недалеко от Астаны разбился частный самолёт, передает Orda.kz. Трагедия произошла в Акмолинской области, примерно в 55 километрах от столицы. По предварительным данным на борту находились два человека, оба погибли. Сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы. Самолёт Aerostar R40F UP-LA229 выполнял полёт по линии авиации общего назначения. Для расследования причин крушения создана специальная комиссия, сообщили в министерстве транспорта.





Фото Orda.kz



