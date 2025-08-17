Конфликт начался на свадьбе.

В телеграм канале Atyrau Online появилась информация о том, что в ночь на 17 августа в ходе конфликта с применением оружия погиб 23-летний молодой мужчина, работавший фельдшером. Пишут, что всё началось на свадьбе друга. Позже между несколькими участниками вспыхнула групповая драка. Друзья позвали фельдшера, чтобы он помог разобраться, но ситуация только обострилась. Во время стычки прозвучал выстрел, и молодой человек погиб на месте.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются.