Ребенка можно перевести в любую организацию образования — по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК.

Чтобы воспользоваться услугой:

• авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел "Образование";

• в подразделе "Среднее образование" выберите услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу", заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;

• результат услуги можно посмотреть в личном кабинете.