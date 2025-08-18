В редакцию «МГ» обратилась юрист Гульжан Бегеева, которая представляет интересы жителя ЗКО Николая Винк. Он является собственником земельного участка в районе Стеллы, предназначенного для строительства и обслуживания зоны отдыха. Ему эту землю передал брат, а тот, в свою очередь, купил её в 2016 году. По словам юриста, на этом земельном участке был установлен мемориальный памятник «Вечная память воинам-интернационалистам», что нарушает права Николая Винк как собственника земельного участка.

– Мой доверитель как собственник земельного участка обладает исключительными правами на владение, пользование и распоряжение данным участком. Его права зарегистрированы в установленном законом порядке и подтверждены правоустанавливающими документами, - рассказала Гульжан Бегеева.

Таким образом Николай Винк подал в суд на акима города и просил признать действия по установке мемориального памятника «Вечная память воинам-интернационалистам» незаконным, обязать акимат устранить нарушение его и снести мемориал. Кроме этого он попросил суд обязать акимат устранить все препятствия для пользования и распоряжения его земельным участком.

По словам юриста, все это время Николай Винк вел переговоры с заместителем акима Уральска Азаматом Халеловым по вопросу выкупа земли с заключением мирового либо медиативного соглашения.

– Специалисты НАО «Правительства для граждан» выезжали на место, проводили замеры и предоставили заключение, в котором четко указано, что в границах земельного участка Винк расположен сквер участников войны в Афганистане, то есть имеется полное наложение. С данными документами ознакомлены все участники процесса, - отметила Гульжан Бегеева.

Последнее судебное заседание назначено на 15 августа, однако 12 августа вышло постановление акима об изъятии земельного участка для государственных нужд. Документ юрист получила через судебный кабинет, однако на нем нет подписи должностного лица, документ не подтвержден также через ЭЦП, имеется лишь печать.

– Принадлежащий моему доверителю на праве собственности земельный участок, ответчик уже фактически захватил, при этом используется не в тех целях для которых возможно принудительное взыскание. Мы вынуждены были отозвать наше первое заявление, так как при наличии постановления акима нам бы в любом случае отказали бы. Но вчера мы направили исковое заявление в административный суд и просим признать постановление акима недействительным, потом повторно подадим иск на снос памятника, - заключила Гульжан Бегеева.

В городском акимате сообщили, что на этом участке земли в 0,1507 гектаров действительно установлен памятник Войнам-интернационалистам. Владелец земли изначально подал в суд о сносе памятника. 12 августа вышло постановление акима города об изъятии земельного участка для государственных нужд. Однако Николаю Винку будет предоставлен равноценный участок, только в другом районе города либо на окраине Уральска.