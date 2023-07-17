Абат Шыныбеков освобождён от должности руководителя аппарата акима ЗКО в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

К слову, ранее он был акимом Уральска. Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом аппарата акима Каратобинского района.

В разные годы он работал руководителем отдела аппарата акима Каратобинского района, инспектором аппарата акима ЗКО, заместителем акима Казталовского района, заместителем председателя ЗКОФ партии «Нур Отан» (сейчас Amanat), секретарём уральского городского маслихата, акимом Сырымского района, акимом Казталовского района.

