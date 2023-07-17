Видео с детским лагерем в сауне появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. Путёвки в «лагерь» для школьников Жетысуского района Алматы оплачивали из казны. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам и вскоре их направят в другие учреждения для отдыха. Сегодня, 17 июля, в управлении образования заявили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг.
— Поставщик услуг определился при полном соответствии всем правилам проведения государственных закупок. 13 июля был заключен договор по организации детского отдыха в загородном лагере «Арман дала», 15 июля осуществлён первый заезд в сопровождении сотрудников управления образования и при выявлении фактов нарушений требований в экстренном порядке начат процесс развозки детей по домам, — говорится в сообщении.
Также в управлении заверили, что ответственному сотруднику ведомства объявлен строгий выговор. Сейчас управление совместно с Общественным советом создало рабочую группу. В её состав также вошли представители общественности и городской прокуратуры. Они объедут все загородные лагеря. Стоит отметить, что ещё в середине мая Общественный Совет поднимал проблемы детского летнего отдыха по опыту прошлых лет.