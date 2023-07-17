В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что окончен ремонт на южной стороне проспекта Аль-Фараби от Торайгырова до моста через реку Есентай. Открыто движение на участке от моста до Западный Желтоксан. Сейчас работы ведут на участке от Западный Желтоксан до ВОАД. Поэтому
  • с 7:00 до 00:00 17 июля транспорт уводят путём реверсивного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Западный Желтоксан до ВОАД.
  • 18 июля с 00:00 до 7:00 движение по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении перекроют полностью.
  • До 7:00 18 июля проезд с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби в восточном направлении, заезд-выезд на бульвар Мендыкулова в южном направлении ограничен. Объезд организован по улице Кажымукана.
Дорожные работы на проспекте обещают завершить до начала учебного года. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.