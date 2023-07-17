Детский лагерь в сауне сняла на видео пользователь Facebook Ирина Ким. На кадрах видно, как по заведению ходят полуголые мужчины, рядом с душем зачем-то расположены кушетки. При этом в комнате для детского сна не так просторно — двухъярусные кровати находятся слишком близко друг к другу.

— Два дня назад дети с Жетысуского района Алматы выехали в лагерь «Арман дала». Сразу вечером многие дети стали высылать родителям видео и фотографии как их разместили. Родители были в шоке. Многие поехали забирать детей и сняли вот это видео, — написала Ирина.

По её словам, дети получили бесплатные путёвки от города в этот «лагерь».

В пресс-службе управления образования Алматы сообщили, что после жалобы сотрудники ведомства экстренно выехали на место.

— Управлением будет рассмотрен вопрос расторжения договора с данной организацией. В настоящий момент детей развозят по домам, в ближайшее время их перенаправят в лагеря со строгим соблюдением утверждённых правил пребывания школьников, — заверили в ведомстве.

Стоит отметить, что все детские лагеря перед началом работы получают заключение эпидемиологов. Один из обязательных пунктов — количество мест в спальной комнате предусматривают из расчёта четыре квадратных метра на одного ребёнка.