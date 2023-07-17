Пожар вспыхнул в центре отдыха в ущелье близ Алматы

Пожар произошёл 16 июля в одном из центров семейного отдыха в ущелье Алма-Арасан. Вызов пожарным поступил в 14:52.

— С 8:30 в ущелье выставлен механизированный дозор, поэтому пожарные прибыли буквально через две минуты и обнаружили пламя, охватившее кровлю помещения на территории центра «Сункар» на площади 30 квадратных метров. Пожар был локализован в 15:03, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Отдыхающие в комментариях в социальных сетях утверждают, что они помогали персоналу тушить пожар до приезда огнеборцев.

Спасатели же напоминают, что в городе действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. В мегаполисе вторую неделю сильная жара до +38 градусов.