— Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда увидели на расстоянии 20 метров от берега двух мужчин в воде. Спасатель-водолаз предупредил в мегафон о том, что здесь купаться запрещено. Они среагировали на слова и поплыли обратно к берегу. Два спасателя на моторной лодке уже подплывали к мужчинам, как в это время один из пловцов, уже практически у берега, ушёл под воду, — рассказали в пресс-службе РОСО.Спасатели вытащили мужчину из воды, доставили на берег и провели сердечно-лёгочную реанимацию. К счастью, к моменту приезда неотложки у пострадавшего появилось дыхание. Напомним, Аэропортовское озеро не только в списке запрещённых для купания, но и особо опасных.
