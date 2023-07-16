Семь человек погибли в ДТП в Атырауской области

По информации пресс-службы МВД РК, 16 июля около 15:00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.



Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу.

- Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости, - сообщил командир роты патрульной полиции Адильбек Шахметов, и попросил не нарушать правилами дорожного движения.

Как уточнили в полиции, в настоящее время ведётся расследование.