Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов. Показали дом, где никогда не было газа и горячей воды.

Сегодня мы побывали в общежитии №2/1 на улице Громовой. Его построили в 1972 году для работников арматурного завода. В нём 125 квартир, на первом этаже — двухкомнатные, остальные — по 18 квадратов.

Снаружи дом выглядит устрашающе: кирпич сыпется, козырёк подъезда вот-вот свалится на голову, больше половины окон с деревянными рамами, а стёкла в них отсутствуют. Туалет и кухня одни на весь этаж, а это примерно 12 комнат.

Какого было наше удивление, когда пройдя сырой и тёмный подъезд, мы попали в светлый, чистый, а главное уютный коридор. Там совсем не пахло улицей или чем-то нежилым, запах отсутствовал и в туалетной комнате. Полы чистые, мусора нет, окна вымыты до блеска, нет никаких домашний животных или людей с низким социальным статусом. На кухне подогревали обед, в коридорах бегала детвора, двери комнат были открыты, обувь стояла в шкафчике. Сложилось впечатление, будто это не общежитие, а большая квартира, просто у каждого члена семьи своя комната.

Комендант общежития Турсынай апа рассказала, что уже 10 лет живёт здесь. Со своими соседями они строго следят за чистотой. В их доме половина жильцов квартиранты, но их тоже приобщили к уборки. Все проживающие делают уборку согласно графику, так как формы правления общежитие не имеет, деньги люди собирают сами.

— Мы здесь живём и всё делаем для себя. Есть семьи многодетные, в одной комнате по шесть человек живут. Многие съезжают, кто-то из-за условий уходит на съёмную квартиру, кому-то по очереди квартиру дали. Половина общежития — квартиранты. Мы бесхозные, поэтому каждый сам себе по секциям делает ремонт. Подвала у нас нет, но часто забивается септик. Тогда звоним в водоканал, они решают проблему. Мы проводили собрание, хотим модернизировать крышу. Акимат приезжает к нам каждый год. Но чтобы дом признали аварийным, нужно пригласить эксперта, без его заключения дом под снос не уйдёт. Воды горячей нет, греем в железном ведре и моемся. Все говорят, что у нас чисто, у нас даже запаха нет. Просто с улицы выглядит некрасиво. Посмотрите на верхние этажи, у всех ремонт. Алкашей, наркоманов и курящих у нас нет. Отопление центральное, зимой не холодно. Первые этажи провели себе домой воду и туалет, но не всем это по карману, - говорит женщина.

Соседи считают, что они одна большая семья, даже праздники отмечают вместе. На новый год украшают подъезд гирляндой, переодеваются в костюмы Деда мороза и Снегурочки, накрывают стол в общей кухне, а танцы проводят в коридоре.

Айнур Газизова рассказала, что переехала в общежитие в 2020 году. Выбрать подходящее жильё было трудно. В основном ей попадались неопрятные подъезды с отвратительным запахом канализации.

— В общежитии, конечно, плохо жить. Но есть определённые обстоятельства. У меня, например, замечательные соседи. Вот эта чистота и порядок идёт от них. Здесь живут цивилизованные люди, полы моем каждый день. Всё зависит от людей, у нас бардака нет, можно коммуникации завести домой, просто это требует финансов. За газ счёт делят между жильцами, а за воду и мусор как обычно. У нас постель сушится на улице, её никто не трогает, обувь лежит — никто не ворует. Двери нараспашку, мы доверяем друг другу. Квартирантов пьющих сразу выгоняем, у нас тут детей много. Старшая по дома в жару ходит с мешком, убирается за всеми и ругает тех, кто мусорит. Собрания проводит постоянно. Пьющие иногда приходят с других дворов, из-за нашей удобной скамейки, которая стоит в тени. Дети ходят играть в другой двор, потому что у нас площадки нет. Хотели поучаствовать в программе по модернизации, но как-то соседи не захотели. Сказали, что шума много будет, — рассказал жительница.

Нашлись соседи, у которых есть клопы и тараканы. Но их меньшинство. Все соседи дружно вышли, чтобы показать и рассказать о свой жизни в стенах общежития, которое нуждается в ремонте. Жильцы согласны на снос, если их общежитие признают аварийным. Но если оно подлежит ремонту, то им придётся искать деньги на благоустройство.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

