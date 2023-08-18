Балауса Медет четвёртый ребёнок в многодетной семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен – прим. автора). Из-за этого она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и ей диагностировали гидроцефалию головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение в Самаре.

Фото предоставила Ботагоз Утегенова

Балауса дважды в год вместе с мамой ездит на реабилитацию. Курс обходится родителям в кругленькую сумму, которую многодетная семье самостоятельно собрать не может. С 2018 по 2022 года девочку возили в Самару, где она получила 10 курсов лечения. Сейчас семья ездит в Ташкент в клинику Yunusobod Medical Center, к неврологу Жамшид Саидову.

— Это уже четвёртый курс, в мае ездили на третий. После лечение у дочери есть улучшения. Она стала спокойнее, капризы уменьшились, агрессии и плаксивости нет. Увеличился словарный запас. Раньше часто из-за капризов она убегала на улицу, никого не слушала, плакала всё время и жаловалась на головные боли. Была гиперактивная, на одном месте не стояла, бегала всё время. Слава богу после долгих лет лечения идём к улучшению. Сейчас Балауса чувствует себя хорошо, обучение получает дома, — говорит мама девочки.

Мама Балаусы Ботагоз Утегенова говорит, что приём назначили на 27 августа. Он обойдётся семье в 850 тысяч тенге. Собственными усилиями им удалось собрать 200 тысяч тенге, билеты на поезд они тоже купили. Для того, чтобы закрыть сбор и отправиться на лечение, не хватает 650 тысяч тенге.

Если вы желаете помочь семье, можете перевести средства на следующие счета: